Армия рф обстреляла 15 населенных пунктов Херсонщины за сутки: пятеро раненых, поврежден объект критической инфраструктуры

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Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти
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Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

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АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  166260 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  185726 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  185733 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

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Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  177101 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

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Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  130172 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

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4 октября 2024, 09:16  •  112218 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф обстреляла 15 населенных пунктов Херсонщины за сутки: пятеро раненых, поврежден объект критической инфраструктуры

Армия рф обстреляла 15 населенных пунктов Херсонщины за сутки: пятеро раненых, поврежден объект критической инфраструктуры

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 05:49  •  3365 просмотра

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Российские войска нанесли удары по 15 населенным пунктам Херсонской области. В результате обстрелов ранены 5 человек, повреждены многоэтажка, 25 частных домов и объекты инфраструктуры.

российские военные за прошедшие сутки, 6 октября, нанесли удары по 15 населенным пунктам Херсонской области. В результате вражеских атак пять человек получили ранения, поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил председатель ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Гончарное, Широкая Балка, Станислав, Александровка, Кизомыс, Зеленовка, Садовое, Нововоронцовка, Меловое, Зеленовка, Ольговка, Понятовка, Приднепровское и город Херсон.

российские военные попали в объект критической инфраструктуры; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 25 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, гаражное помещение, автобус и частные автомобили

- написал Прокудин в Telegram. 

По его словам, из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
khersonskaya-oblastХерсонская область
khersonХерсон