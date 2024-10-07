Армия рф обстреляла 15 населенных пунктов Херсонщины за сутки: пятеро раненых, поврежден объект критической инфраструктуры
Киев • УНН
Российские войска нанесли удары по 15 населенным пунктам Херсонской области. В результате обстрелов ранены 5 человек, повреждены многоэтажка, 25 частных домов и объекты инфраструктуры.
российские военные за прошедшие сутки, 6 октября, нанесли удары по 15 населенным пунктам Херсонской области. В результате вражеских атак пять человек получили ранения, поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил председатель ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Гончарное, Широкая Балка, Станислав, Александровка, Кизомыс, Зеленовка, Садовое, Нововоронцовка, Меловое, Зеленовка, Ольговка, Понятовка, Приднепровское и город Херсон.
российские военные попали в объект критической инфраструктуры; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 25 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, гаражное помещение, автобус и частные автомобили
По его словам, из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.