Армия рф обстреляла 15 населенных пунктов Херсонщины за сутки: пятеро раненых, поврежден объект критической инфраструктуры

российские военные за прошедшие сутки, 6 октября, нанесли удары по 15 населенным пунктам Херсонской области. В результате вражеских атак пять человек получили ранения, поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил председатель ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Гончарное, Широкая Балка, Станислав, Александровка, Кизомыс, Зеленовка, Садовое, Нововоронцовка, Меловое, Зеленовка, Ольговка, Понятовка, Приднепровское и город Херсон.

российские военные попали в объект критической инфраструктуры; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 25 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, гаражное помещение, автобус и частные автомобили - написал Прокудин в Telegram.

По его словам, из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.