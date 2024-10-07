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Армія рф обстріляла 15 населених пунктів Херсонщини за добу: п'ятеро поранених, пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури

Київ • УНН

 • 13666 перегляди

Російські війська завдали ударів по 15 населених пунктах Херсонської області. Внаслідок обстрілів поранено 5 людей, пошкоджено багатоповерхівку, 25 приватних будинків та об'єкти інфраструктури.

російські військові минулої доби, 6 жовтня, завдали ударів по 15 населених пунктах Херсонської області. Внаслідок ворожих атак п'ятеро людей отримали поранення, пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Гончарне, Широка Балка, Станіслав, Олександрівка, Кізомис, Зеленівка, Садове, Нововоронцовка, Милове, Зеленівка, Ольгівка, Понятівка, Придніпровське та місто Херсон.

російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 25 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, гаражне приміщення, автобус та приватні автомобілі

- написав Прокудін у Telegram. 

За його словами, через російську агресію 5 людей дістали поранення.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
khersonska-oblastХерсонська область
khersonХерсон

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