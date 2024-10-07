Кількість постраждалих від авіаудару рф по Херсону зросла до 18
Київ • УНН
Внаслідок ранкового авіаудару по Херсону постраждало 18 людей, серед них двоє дітей. Російські війська скинули на місто чотири керовані авіабомби, влучивши у школу та житлові будинки.
Внаслідок ранкового ворожого авіаудару по Херсону постраждало 18 людей, серед них двоє дітей. Російські війська скинули на місто чотири керовані авіабомби, влучивши у школу та житлові будинки, повідомили у Херсонській ОВА та голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram, пише УНН.
До 18 збільшилась кількість поранених внаслідок ранкового авіаудару по Херсону. До медзакладу звернувся 18-річний хлопець. У нього мінно-вибухова травма та різані рани ноги. Далі потерпілий лікуватиметься амбулаторно
За даними ОВА, російські війська завдали авіаційного удару по Херсону близько 10:30 . На місто скинули чотири керовані авіабомби. Зафіксовано влучання по раніше зруйнованій школі та житловій забудові у Центральному районі.
"Серед постраждалих – двоє дітей. 2-річного хлопчика та 4-річну дівчинку доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями ніг. Їх стан – стабільний", - вказали в ОВА.
Також у медзакладі необхідну меддопомогу, як зазначається, отримували ще 14 людей: шестеро чоловіків та восьмеро жінок. Одній постраждалій, літній жінці, бригада "екстренки" надала меддопомогу на місці.
Ворог вдарив 4 КАБами по Херсону: травмовано восьмеро людей, двоє з них - діти07.10.24, 11:49 • 12931 перегляд