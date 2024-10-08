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Обстріли Херсонщини: 1 людина загинула, ще 24 особи дістали поранення, з них - 4 дитини

Київ • УНН

 • 15221 перегляди

Ворожі війська обстріляли кілька населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак загинула 1 людина, 24 поранені (з них 4 дітей), пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Протягом минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися кілька населених пунктів Херсонщини. На жаль, є жертви та постраждалі. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

Зокрема ворог обстріляв Придніпровське, Зимівник, Антонівка, Садове, Комишани, Білозерка, Новодмитрівка, Томина Балка, Широка Балка, Софіївка, Станіслав, Шляхове, Берислав, Монастирське, Милове та місто Херсон.

За інформацією, загарбники вели вогонь по освітніх закладах, культурному центру, бібліотеці та адміністративній будівлі, а також по житлових кварталах. Унаслідок атак пошкоджено 14 багатоповерхових будинків і 15 приватних осель. Крім того, окупанти завдали шкоди приватним автомобілям.

Через дану агресію загинула одна людина, ще 24 отримали поранення, серед яких чотири дитини.

Кількість постраждалих від авіаудару рф по Херсону зросла до 1807.10.24, 14:04 • 13175 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
ukrainaУкраїна
khersonХерсон

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