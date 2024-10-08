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Внаслідок обстрілу на Харківщині пошкоджено будинки та енергомережі, двоє людей поранені – Синєгубов

Київ • УНН

 • 12247 перегляди

Ворог атакував населені пункти Харківської області, пошкодивши близько 20 будівель. У Куп'янську внаслідок влучання КАБ постраждали двоє людей. На фронті відбулося 25 атак противника.

Ворог продовжував активно гатити по території Харківської області, 25 разів атакував позиції підрозділів ВСУ.  Водночас загарбники здійснили атаку по населених пунктах: майже 20 будівель пошкоджено, поранені люди.

Пише УНН із посиланням на телеграм-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

Деталі

Богодухівський район, Золочівська ТГ:

Золочів. Внаслідок обстрілу частково пошкоджено 16 приватних будинків та два двоповерхових багатоквартирних будинки. Друге влучання сталося в полі поблизу с. Миронівка.

Миронівка. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2 га.

Перовське. Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок та енергомережі.

Куп’янський район, Куп’янська ТГ:

Куп’янськ: влучання КАБ в спортивний майданчик на території закладу освіти. Постраждали чоловік 35 років та жінка 57 років.

Військові дії:

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку противник 25 разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Лозової та Кругляківки.

Харківщина: численні атаки рф, загинула одна людина, постраждав літній чоловік – Синєгубов06.10.24, 09:59 • 20144 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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kupianskКуп'янськ
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