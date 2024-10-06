Харківщина: численні атаки рф, загинула одна людина, постраждав літній чоловік – Синєгубов
Київ • УНН
Окупанти здійснили 22 атаки на Куп'янському напрямку та 6 спроб штурму на Харківському. В Ізюмському районі від БПЛА "Ланцет" загинув 49-річний чоловік, а в результаті обстрілу КАБ постраждав 87-річний.
Ворог бив по територіях Ізюмського та Куп’янського районів. Внаслідок обстрілів виникли загоряння. Внаслідок обстрілу автівки загинув 49-річний чоловік.
Пише УНН із посиланням на пресслужбу голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.
Деталі
За добу відбулося 22 атаки окупантів на Куп’янському напрямку; також ворог намагався 6 разів штурмувати населенні пункти на Харківському напрямку.
В Ізюмському районі, поблизу села Нижче Солоне (Борівська ТГ), внаслідок обстрілу автівки БПЛА "Ланцет" загинув 49-річний чоловік. Також горіли три приватні будинки та гараж внаслідок обстрілу КАБ. Постраждав 87-річний чоловік.
Внаслідок обстрілу Кіндрашівської та Курилівської громад виникли загоряння, зокрема - трави та сміття на площі 1500 м.кв.
росіяни за день атакували три райони Донеччини: 2 загиблих, 6 поранених05.10.24, 20:39 • 23088 переглядiв