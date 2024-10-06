Харьковщина: многочисленные атаки рф, погиб один человек, пострадал пожилой мужчина - Синегубов

Враг бил по территориям Изюмского и Купянского районов. В результате обстрелов возникли возгорания. В результате обстрела автомобиля погиб 49-летний мужчина.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

Детали

За сутки произошло 22 атаки оккупантов на Купянском направлении; также враг пытался 6 раз штурмовать населенные пункты на Харьковском направлении.

В Изюмском районе, вблизи села Нижнее Соленое (Боровская ТГ), в результате обстрела автомобиля БПЛА «Ланцет» погиб 49-летний мужчина. Также горели три частных дома и гараж в результате обстрела КАБ. Пострадал 87-летний мужчина.

В результате обстрела Кондрашевской и Куриловской громад возникли возгорания, в частности - травы и мусора на площади 1500 м.кв.

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