Харьковщина: многочисленные атаки рф, погиб один человек, пострадал пожилой мужчина - Синегубов
Киев • УНН
Оккупанты совершили 22 атаки на Купянском направлении и 6 попыток штурма на Харьковском. В Изюмском районе от БПЛА «Ланцет» погиб 49-летний мужчина, а в результате обстрела КАБ пострадал 87-летний.
Враг бил по территориям Изюмского и Купянского районов. В результате обстрелов возникли возгорания. В результате обстрела автомобиля погиб 49-летний мужчина.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.
Детали
За сутки произошло 22 атаки оккупантов на Купянском направлении; также враг пытался 6 раз штурмовать населенные пункты на Харьковском направлении.
В Изюмском районе, вблизи села Нижнее Соленое (Боровская ТГ), в результате обстрела автомобиля БПЛА «Ланцет» погиб 49-летний мужчина. Также горели три частных дома и гараж в результате обстрела КАБ. Пострадал 87-летний мужчина.
В результате обстрела Кондрашевской и Куриловской громад возникли возгорания, в частности - травы и мусора на площади 1500 м.кв.
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