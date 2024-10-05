россияне за день атаковали три района Донецкой области: 2 погибших, 6 раненых

В Донецкой области российские войска сегодня атаковали три района. В результате обстрелов погибли 65-летняя женщина и 86-летний мужчина, 6 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщили в Донецкой областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 5 октября армия государства-агрессора обстреляла Бахмутский, Волновахский и Краматорский районы. В 11:00 вс рф, вероятно, из артиллерии ударили по городу Торецк. Несовместимые с жизнью травмы получила 65-летняя женщина.

Около 12:00 враг нанес авиаудар по поселку Великая Новоселка. В результате атаки пострадали супруги: 86-летний мужчина погиб, а его жена 76 лет получила множественные осколочные ранения.

В 15:00 под бомбовый удар попал и город Константиновка. В жилом квартале получили телесные повреждения различной степени тяжести пятеро горожан - три женщины в возрасте 54, 63 и 74 года и 54 и 72-летние мужчины. У них диагностированы минно-взрывные травмы, контузии, осколочные ранения и резаные раны головы и конечностей.

Всем пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь.

Повреждены жилые дома, линии электросети, газопроводы, автомобили и гараж. Предварительно, по населенным пунктам российские войска ударили "КАБ-250".

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

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