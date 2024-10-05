росіяни за день атакували три райони Донеччини: 2 загиблих, 6 поранених
Київ • УНН
5 жовтня окупанти атакували Бахмутський, Волноваський і Краматорський райони. Внаслідок обстрілів загинули 65-річна жінка та 86-річний чоловік, 7 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.
У Донецькій області російські війська сьогодні атакували три райони. Внаслідок обстрілів загинули 65-річна жінка та 86-річний чоловік, 6 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 5 жовтня армія держави-агресора обстріляла Бахмутський, Волноваський і Краматорський райони. Об 11:00 зс рф, ймовірно, з артилерії вдарили по місту Торецьк. Несумісні з життям травми дістала 65-річна жінка.
Близько 12:00 ворог завдав авіаудар по селищу Велика Новосілка. В результаті атаки постраждало подружжя: 86-річний чоловік загинув, а його дружина 76 років отримала множинні осколкові поранення.
О 15:00 під бомбовий удар потрапило і місто Костянтинівка. У житловому кварталі зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості п’ятеро містян – три жінки віком 54, 63 і 74 роки та 54 і 72-річні чоловіки. У них діагностовано мінно-вибухові травми, контузії, осколкові поранення й різані рани голови та кінцівок.
Усім постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу.
Пошкоджено житлові будинки, лінії електромережі, газопроводи, автомобілі й гараж. Попередньо, по населених пунктах російські війська вдарили "КАБ-250".
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
росіяни на Донеччині поцілили в адмінбудівлі та інфраструктурні об'єкти, загинула одна людина05.10.24, 11:15 • 19241 перегляд