росіяни на Донеччині поцілили в адмінбудівлі та інфраструктурні об'єкти, загинула одна людина
Київ • УНН
Російські війська атакували населені пункти Донецької області, пошкодивши адмінбудівлі та інфраструктуру. У Часовоярській громаді загинула людина, ще одна поранена в Іллінці.
Російські окупанти за минулу добу 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Зокрема, вони поцілили в адмінбудівлі, інфраструктурні об'єкти. Є загиблий і поранений. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram у суботу, передає УНН.
Усього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини
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"Покровський район. В Іллінці Мар'їнської громади поранено людину. У Кураховому пошкоджено 2 адмінбудівлі і декілька багатоповерхівок, у Вознесенці пошкоджено приватний будинок. У Покровську пошкоджено приватний будинок, ще 1 - у Новоандріївці", - написав Філашкін.
За його словами, у Краматорському районі у Лимані пошкоджені приватний будинок, багатоповерхівка, адмінбудівля, крамниця і 3 інфраструктурні об'єкти. У Закітному зруйновано 2 будинки і адмінбудівлю, у Зарічному зруйновано 2 будинки, у Торському - 1.
"У Миколаївській громаді пошкоджені 4 дачі і інфраструктурний об'єкт. У Зорі Іллінівської громади пошкоджено 4 об'єкти. У Костянтинівці пошкоджено нежитлове приміщення", - зазначив Філашкін.
Він повідомив також, що у Бахмутському районі у Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді 1 людина загинула, пошкоджені 16 приватних будинків і 2 багатоповерхівки.
Поліція Донеччини показала наслідки ворожих обстрілів за минулу добу.
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