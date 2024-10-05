россияне в Донецкой области попали в админздания и инфраструктурные объекты, погиб один человек
Киев • УНН
Российские войска атаковали населенные пункты Донецкой области, повредив админздания и инфраструктуру. В Часовоярской громаде погиб человек, еще один ранен в Ильинке.
Российские оккупанты за минувшие сутки 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В частности, они попали в админздания, инфраструктурные объекты. Есть погибший и раненый. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram в субботу, передает УНН.
В целом за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области
Детали
"Покровский район. В Ильинце Марьинской громады ранен человек. В Курахово повреждены 2 админздания и несколько многоэтажек, в Вознесенке поврежден частный дом. В Покровске поврежден частный дом, еще 1 - в Новоандреевке", - написал Филашкин.
По его словам, в Краматорском районе в Лимане повреждены частный дом, многоэтажка, админздание, магазин и 3 инфраструктурных объекта. В Закитном разрушены 2 дома и админздание, в Заречном разрушены 2 дома, в Торском - 1.
"В Николаевской громаде повреждены 4 дачи и инфраструктурный объект. В Заре Ильиновской громады повреждены 4 объекта. В Константиновке повреждено нежилое помещение", - отметил Филашкин.
Он сообщил также, что в Бахмутском районе в Северске повреждены 2 дома. В Часовоярской громаде 1 человек погиб, повреждены 16 частных домов и 2 многоэтажки.
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