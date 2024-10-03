Север Донетчины останется без водоснабжения из-за массированного обстрела россиян

Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и прилегающие населенные пункты на севере Донецкой области останутся без водоснабжения на неопределенный период из-за массированного обстрела российских войск. Вследствие вражеских ударов критически повреждены два объекта «Воды Донбасса», восстановление работы оборудования пока невозможно. Об этом в четверг сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и прилегающие населенные пункты, где в целом живет около 260 тысяч человек, будут иметь проблемы с поставками воды из-за массированного вражеского обстрела - сообщил Филашкин.

По его словам, 28 сентября российские войска критически повредили 2 объекта «Воды Донбасса». Учитывая большой объем повреждений отсутствует техническая возможность восстановления работы оборудования, указал Филашкин.

Добавил, что ОВА вместе с местными властями работают над налаживанием альтернативных возможностей водоснабжения. Сейчас временно поставки технической воды осуществляется из летнего водозабора КП Вода Донбасса.

Дополнение

За сутки российские войска 25 раз атаковали населенные пункты Донецкой области. Повреждены линии электропередач, спецтехника и многочисленные дома, ранены 11 мирных жителей.