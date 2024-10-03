Пошкоджено лінії електропередач, спецтехніку та численні будинки: росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини - ОВА
Київ • УНН
За добу російські війська 25 разів атакували населені пункти Донецької області. Пошкоджено лінії електропередач, спецтехніку та численні будинки, поранено 11 мирних жителів.
Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області зазнали низки атак з боку зс рф: за 2 жовтня росіяни поранили 11 жителів Донеччини. Пише УНН із посиланням на пресслужбу Донецької облдержадміністрації.
Оперативна ситуація по області станом на ранок 3 жовтня.
У Покровськму районі за офіційною інформацією поранення дістали щонайменше 4 людини. У Кураховому пошкоджено підприємство, адмінбудівлю і численні будинки;
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Курахівка пошкоджено 5 будинків;
У Сонцівка— підприємство;
У Гірнику 1 людина поранена, пошкоджено 3 будинки.
У Піщаному поранено 3 людини, пошкоджено інфраструктурний об'єкт і нежитлове приміщення;
Родинське пошкоджено 2 адмінбудівлі; у
У Світлому пошкоджено 3 промислові будівлі, лінію електропередач і спецтехніку.
У Рівному Мирноградської громади пошкоджено.
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Краматорський район
У Костянтинівці 2 людини поранено, пошкоджено 3 будинки, 3 автівки та лінію електропередач;
Маркове - пошкоджено 3 будинки.
Катеринівка Іллінівської громади -пошкоджено 7 об'єктів.
Бахмутський район.
У Сіверську пошкоджено 3 будинки.
Часовоярській ТГ: за даними ОВА пошкоджені 11 приватних будинків, багатоповерхівка і 3 нежитлові приміщення.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи, зауважують у пресслужбі ОВА.
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