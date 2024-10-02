Атака на автобус у передмісті Херсона: 54-річна жінка дістала вибухову травму

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 54500 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 101976 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 140059 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 116269 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 108584 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113517 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 138615 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75108 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83584 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 176777 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
75 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

24 березня, 15:36 • 23606 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 28889 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 27629 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 19245 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 32765 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 140060 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 138615 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 176777 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515600 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595218 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5635 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 27629 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 28889 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 34878 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58960 перегляди
Актуальне
Атака на автобус у передмісті Херсона: 54-річна жінка дістала вибухову травму

Атака на автобус у передмісті Херсона: 54-річна жінка дістала вибухову травму

Київ • УНН

 • 13884 перегляди

54-річна жінка отримала вибухову травму після атаки російського дрона на маршрутний автобус в Антонівці. Постраждалу доставили до лікарні, де медики проводять обстеження та надають допомогу.

"Швидка" доставила постраждалу до лікарні. Вказується, що 54-річна жінка дістала вибухову травму, пише пресслужба Херсонської ОВА, передає УНН.

Деталі

Нові дані щодо наслідків російської атаки маршрутного автобусу в Антонівці, на який зс рф скинули вибухівку з дрона.

За даними ОВА, до лікарні доставлено постраждалу 54-річну жінку, яка, попередньо, дістала вибухову травму. Медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілій.

Нагадаємо

У передмісті Херсона ворог атакував жінку з дрона, ще двоє поранених через детонацію вибухівки біля зупинки.

Ворог обстріляв Дніпропетровщину дронами та артилерією: без жертв02.10.24, 07:50 • 45550 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ВійнаЗдоров'я
khersonХерсон

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.46
Bitcoin
$87,495.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,043.19
Ethereum
$2,081.24