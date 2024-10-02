Атака на автобус у передмісті Херсона: 54-річна жінка дістала вибухову травму
Київ • УНН
54-річна жінка отримала вибухову травму після атаки російського дрона на маршрутний автобус в Антонівці. Постраждалу доставили до лікарні, де медики проводять обстеження та надають допомогу.
"Швидка" доставила постраждалу до лікарні. Вказується, що 54-річна жінка дістала вибухову травму, пише пресслужба Херсонської ОВА, передає УНН.
Деталі
Нові дані щодо наслідків російської атаки маршрутного автобусу в Антонівці, на який зс рф скинули вибухівку з дрона.
За даними ОВА, до лікарні доставлено постраждалу 54-річну жінку, яка, попередньо, дістала вибухову травму. Медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілій.
Нагадаємо
У передмісті Херсона ворог атакував жінку з дрона, ще двоє поранених через детонацію вибухівки біля зупинки.
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