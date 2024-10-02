росіяни атакували з дрона автобус у передмісті Херсона: загинула жінка
Київ • УНН
Російські війська скинули вибухівку з дрона на маршрутний автобус в Антонівці. 69-річна жінка отримала тяжкі поранення і померла у "швидкій". В автобусі на момент атаки перебувало 20 пасажирів.
Російські війська скинули вибухівку з дрона на маршрутний автобус в Антонівці, передмісті Херсона, 69-річна жінка отримала тяжкі поранення і померла у "швидкій", повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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"росіяни атакували з дрона маршрутний автобус в Антонівці. Через скидання вибухівки з БпЛА тяжкі поранення дістала 69-річна жінка. На жаль, потерпіла померла у "швидкій", - написав Прокудін.
Як зазначив голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram, "на момент обстрілу у салоні було 20 пасажирів, які їхали в Антонівку".
У передмісті Херсона ворог атакував жінку з дрона, ще двоє поранених через детонацію вибухівки біля зупинки02.10.24, 11:19 • 14549 переглядiв