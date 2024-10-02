У передмісті Херсона ворог атакував жінку з дрона, ще двоє поранених через детонацію вибухівки біля зупинки
Київ • УНН
Російські війська скинули вибухівку з дрона на Антонівку, поранивши 80-річну жінку. Ще двоє місцевих жителів постраждали від детонації вибухонебезпечного предмета біля зупинки.
Російські війська скинули вибухівку з дрона на Антонівку, передмістя Херсона, поранивши 80-річну жінку. Ще двоє місцевих постраждали у селищі від детонації російської вибухівки біля зупинки. Про це повідомили у Херсонській ОВА у середу у Telegram, пише УНН.
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"Окупаційні війська вдарили з дрона по Антонівці. Через скидання вибухівки з БпЛА постраждала 80-річна жінка, яка перебувала на вулиці", - повідомили в ОВА.
Як вказано, її доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями ніг.
Також в Антонівці, за даними ОВА, двоє людей постраждали через детонацію російської вибухівки. "Поблизу зупинки громадського транспорту місцева жителька підняла із землі вибухонебезпечний предмет, який здетонував. Внаслідок цього 59-річна жінка дістала вибухову травму, ампутацію кисті та стопи, множинні уламкові поранення ніг. Її стан – тяжкий. Також 61-річний чоловік дістав вибухову травму і уламкове поранення спини", - повідомили в ОВА.
"Швидка" доставила обох до лікарні для надання меддопомоги.
Війська рф завдали ударів по Херсонщині: є загиблі та поранені02.10.24, 08:00 • 43407 переглядiв