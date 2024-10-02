В пригороде Херсона враг атаковал женщину с дрона, еще двое раненых из-за детонации взрывчатки возле остановки
Киев • УНН
Российские войска сбросили взрывчатку с дрона на Антоновку, ранив 80-летнюю женщину. Еще двое местных жителей пострадали от детонации взрывоопасного предмета возле остановки.
Российские войска сбросили взрывчатку с дрона на Антоновку, пригород Херсона, ранив 80-летнюю женщину. Еще двое местных пострадали в поселке от детонации российской взрывчатки возле остановки. Об этом сообщили в Херсонской ОDА в среду в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Оккупационные войска ударили из дрона по Антоновке. Из-за сброса взрывчатки с БпЛА пострадала 80-летняя женщина, которая находилась на улице", - сообщили в ОВА.
Как указано, ее доставили в больницу со взрывной травмой и осколочными ранениями ног.
Также в Антоновке, по данным ОDА, два человека пострадали из-за детонации российской взрывчатки. "Вблизи остановки общественного транспорта местная жительница подняла с земли взрывоопасный предмет, который сдетонировал. В результате 59-летняя женщина получила взрывную травму, ампутацию кисти и стопы, множественные осколочные ранения ног. Ее состояние - тяжелое. Также 61-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение спины", - сообщили в ОDА.
"Скорая" доставила обоих в больницу для оказания медпомощи.
Войска рф нанесли удары по Херсонщине: есть погибшие и раненые2 октября 2024, 05:00 • 16310 просмотров