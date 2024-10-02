В пригороде Херсона враг атаковал женщину с дрона, еще двое раненых из-за детонации взрывчатки возле остановки

Российские войска сбросили взрывчатку с дрона на Антоновку, пригород Херсона, ранив 80-летнюю женщину. Еще двое местных пострадали в поселке от детонации российской взрывчатки возле остановки. Об этом сообщили в Херсонской ОDА в среду в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Оккупационные войска ударили из дрона по Антоновке. Из-за сброса взрывчатки с БпЛА пострадала 80-летняя женщина, которая находилась на улице", - сообщили в ОВА.

Как указано, ее доставили в больницу со взрывной травмой и осколочными ранениями ног.

Также в Антоновке, по данным ОDА, два человека пострадали из-за детонации российской взрывчатки. "Вблизи остановки общественного транспорта местная жительница подняла с земли взрывоопасный предмет, который сдетонировал. В результате 59-летняя женщина получила взрывную травму, ампутацию кисти и стопы, множественные осколочные ранения ног. Ее состояние - тяжелое. Также 61-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение спины", - сообщили в ОDА.

"Скорая" доставила обоих в больницу для оказания медпомощи.

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