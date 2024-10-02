Войска рф нанесли удары по Херсонщине: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
Вражеские силы обстреляли несколько населенных пунктов Херсонской области. Повреждены образовательное учреждение, аптека, церковь, жилые дома и инфраструктура, погибли 6 человек, 11 ранены.
За прошедшие сутки под вражескими обстрелами и авиаударами оказались несколько населенных пунктов Херсонщины. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
В частности, от агрессора пострадали Антоновка, Станислав, Велетенское, Широкая Балка, Токаревка, Садовое, Приднепровское, Кизомыс, Дарьевка, Томина Балка, Первомайское, Берислав, Саблуковка и город Херсон.
Военные террористической страны нанесли удары по образовательному учреждению, аптеке, церкви и жилым кварталам, повредили многоэтажку, 20 частных домов, газопровод, хозяйственную постройку и автомобиль.
К сожалению, из-за этой атаки погибли 6 человек, еще 11 - получили ранения.