Війська рф завдали ударів по Херсонщині: є загиблі та поранені
Київ • УНН
Ворожі сили обстріляли кілька населених пунктів Херсонської області. Пошкоджено освітній заклад, аптеку, церкву, житлові будинки та інфраструктуру, загинуло 6 людей, 11 поранено.
Минулої доби під ворожими обстрілами та авіаударами опинилися кілька населених пунктів Херсонщини. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Зокрема, від агресора постраждали Антонівка, Станіслав, Велетенське, Широка Балка, Токарівка, Садове, Придніпровське, Кізомис, Дар'ївка, Томина Балка, Первомайське, Берислав, Саблуківка та місто Херсон.
Військові терористичної країни завдали ударів по освітньому закладу, аптеці, церкві та житлових кварталах, пошкодили багатоповерхівку, 20 приватних будинків, газопровід, господарчу споруду та автомобіль.
На жаль, через цю атаку загинули 6 людей, ще 11 – отримали поранення.
Удар рф по ринку в середмісті Херсона: відомо про 6 загиблих і 6 поранених01.10.24, 10:57 • 8999 переглядiв