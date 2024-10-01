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Удар рф по ринку в середмісті Херсона: відомо про 6 загиблих і 6 поранених

Київ • УНН

 • 8999 перегляди

Внаслідок ворожого обстрілу ринку в центрі Херсона загинуло 6 людей. Ще 6 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Внаслідок ворожого обстрілу ринку в центрі Херсона загинуло 6 людей, ще 6 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомив у вівторок голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram, пише УНН.

Інформація на зараз: внаслідок ворожого удару по ринку у середмісті Херсона 6 людей загинули і 6 отримали поранення різних ступенів тяжкості

- написав Мрочко.

Атака рф на центр Херсона: під удар росіян потрапила зупинка, відомо про 6 загиблих01.10.24, 10:28 • 37195 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
khersonХерсон

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