Удар рф по ринку в середмісті Херсона: відомо про 6 загиблих і 6 поранених
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу ринку в центрі Херсона загинуло 6 людей. Ще 6 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Внаслідок ворожого обстрілу ринку в центрі Херсона загинуло 6 людей, ще 6 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомив у вівторок голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram, пише УНН.
Інформація на зараз: внаслідок ворожого удару по ринку у середмісті Херсона 6 людей загинули і 6 отримали поранення різних ступенів тяжкості
Атака рф на центр Херсона: під удар росіян потрапила зупинка, відомо про 6 загиблих01.10.24, 10:28 • 37195 переглядiв