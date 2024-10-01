Атака рф на центр Херсона: під удар росіян потрапила зупинка, відомо про 6 загиблих
Київ • УНН
Росіяни вдарили артилерією по центру Херсона близько 9 ранку. Внаслідок атаки на зупинці громадського транспорту загинули 6 мирних жителів, ще одна жінка поранена.
Російські війська завдали удар артилерією по центру Херсона близько 9 години ранку, вдарили по зупинці громадського транспорту, відомо про 6 загиблих, ще одна жінка поранена, повідомили у Нацполіції у вівторок, пише УНН.
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"росіяни вдарили по зупинці громадського транспорту у Херсоні - є загиблі та поранені", - повідомили у поліції.
Як вказано, війська рф ганебно вдарили з артилерії по центру Херсона близько 9 години ранку.
В результаті артилерійського обстрілу, попередньо, загинули шестеро жителів обласного центру – четверо чоловіків та двоє жінок. Ще одна цивільна жінка травмована
Поліцейські та медики, як вказано, працюють на місці події.
"Підступна атака в той час, коли вся наша країна схилила голови в жалобі та хвилиною мовчання вшановувала памʼять загиблих захисників і захисниць, вкотре продемонструвала підлість нашого ворога", - зазначили у поліції.
Війська рф атакували ринок у середмісті Херсона: ОВА повідомляє про 5 загиблих та трьох поранених01.10.24, 09:59 • 13505 переглядiв