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Атака рф на центр Херсона: під удар росіян потрапила зупинка, відомо про 6 загиблих

Атака рф на центр Херсона: під удар росіян потрапила зупинка, відомо про 6 загиблих

Київ • УНН

 • 37195 перегляди

Росіяни вдарили артилерією по центру Херсона близько 9 ранку. Внаслідок атаки на зупинці громадського транспорту загинули 6 мирних жителів, ще одна жінка поранена.

Російські війська завдали удар артилерією по центру Херсона близько 9 години ранку, вдарили по зупинці громадського транспорту, відомо про 6 загиблих, ще одна жінка поранена, повідомили у Нацполіції у вівторок, пише УНН.

Деталі

"росіяни вдарили по зупинці громадського транспорту у Херсоні - є загиблі та поранені", - повідомили у поліції.

Як вказано, війська рф ганебно вдарили з артилерії по центру Херсона близько 9 години ранку.

В результаті артилерійського обстрілу, попередньо, загинули шестеро жителів обласного центру – четверо чоловіків та двоє жінок. Ще одна цивільна жінка травмована

- повідомили у поліції.

Поліцейські та медики, як вказано, працюють на місці події.

"Підступна атака в той час, коли вся наша країна схилила голови в жалобі та хвилиною мовчання вшановувала памʼять загиблих захисників і захисниць, вкотре продемонструвала підлість нашого ворога", - зазначили у поліції.

Війська рф атакували ринок у середмісті Херсона: ОВА повідомляє про 5 загиблих та трьох поранених01.10.24, 09:59 • 13505 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
khersonХерсон

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