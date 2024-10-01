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Атака рф на центр Херсона: под удар россиян попала остановка, известно о 6 погибших

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 07:28  •  8409 просмотра

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Россияне ударили артиллерией по центру Херсона около 9 утра. В результате атаки на остановке общественного транспорта погибли 6 мирных жителей, еще одна женщина ранена.

Российские войска нанесли удар артиллерией по центру Херсона около 9 часов утра, ударили по остановке общественного транспорта, известно о 6 погибших, еще одна женщина ранена, сообщили в Нацполиции во вторник, пишет УНН.

Детали

"россияне ударили по остановке общественного транспорта в Херсоне - есть погибшие и раненые", - сообщили в полиции.

Как указано, войска рф позорно ударили из артиллерии по центру Херсона около 9 часов утра.

В результате артиллерийского обстрела, предварительно, погибли шестеро жителей областного центра - четверо мужчин и две женщины. Еще одна гражданская женщина травмирована

- сообщили в полиции.

Полицейские и медики, как указано, работают на месте происшествия.

"Коварная атака в то время, когда вся наша страна склонила головы в трауре и минутой молчания чтила память погибших защитников и защитниц, в очередной раз продемонстрировала подлость нашего врага", - отметили в полиции.

Войска рф атаковали рынок в центре Херсона: ОВА сообщает о 5 погибших и трех раненых1 октября 2024, 06:59 • 7592 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон