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Войска рф атаковали рынок в центре Херсона: ОВА сообщает о 5 погибших и трех раненых

Войска рф атаковали рынок в центре Херсона: ОВА сообщает о 5 погибших и трех раненых

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 06:59  •  3231 просмотра

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Российские оккупанты атаковали рынок в центре Херсона, где утром люди торговали. Предварительно, пятеро погибли, трое ранены. Пострадавшие доставлены в больницу.

Российские войска атаковали рынок в центре Херсона, где утром люди торговали, предварительно, пятеро погибли, трое ранены, сообщил во вторник глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.    

Оккупанты атаковали рынок в центре Херсона. Под ударом оказались торговые точки, где утром херсонцы покупали или продавали продукцию. На эту минуту известно о по меньшей мере восьми пострадавших. Предварительно, пять человек погибли, еще трое - ранены

- написал Прокудин.

По его словам, пострадавших доставили в медучреждение. Они - под наблюдением врачей.

россияне утром нанесли удар по центру Херсона: есть погибшие и раненые1 октября 2024, 06:41 • 4278 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон