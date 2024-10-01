Войска рф атаковали рынок в центре Херсона: ОВА сообщает о 5 погибших и трех раненых
Киев • УНН
Российские оккупанты атаковали рынок в центре Херсона, где утром люди торговали. Предварительно, пятеро погибли, трое ранены. Пострадавшие доставлены в больницу.
Российские войска атаковали рынок в центре Херсона, где утром люди торговали, предварительно, пятеро погибли, трое ранены, сообщил во вторник глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Оккупанты атаковали рынок в центре Херсона. Под ударом оказались торговые точки, где утром херсонцы покупали или продавали продукцию. На эту минуту известно о по меньшей мере восьми пострадавших. Предварительно, пять человек погибли, еще трое - ранены
По его словам, пострадавших доставили в медучреждение. Они - под наблюдением врачей.
россияне утром нанесли удар по центру Херсона: есть погибшие и раненые1 октября 2024, 06:41 • 4278 просмотров