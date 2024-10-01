россияне утром нанесли удар по центру Херсона: есть погибшие и раненые

Российские войска нанесли удар по центральной части Херсона утром, есть информация о погибших и раненых, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Утром оккупанты ударили по центральной части Херсона. К сожалению, есть погибшие и раненые - написал Прокудин.

По его словам, более подробная информация уточняется.

В Херсонской области из-за атак рф 17 раненых, враг попал в критическую инфрастуктуру