росіяни вранці завдали удар по середмістю Херсона: є загиблі та поранені
Київ • УНН
Окупанти завдали удар по центральній частині Херсона вранці. Повідомляється про загиблих і поранених, точна інформація уточнюється.
Російські війська завдали удару по центральній частині Херсона вранці, є інформація про загиблих і поранених, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
Зранку окупанти вдарили по центральній частині Херсона. На жаль, є загиблі і поранені
З його слів, детальніша інформація уточнюється.
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