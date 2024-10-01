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На Херсонщині через атаки рф 17 поранених, ворог поцілив у критичну інфрастуктуру

На Херсонщині через атаки рф 17 поранених, ворог поцілив у критичну інфрастуктуру

Київ • УНН

 • 15169 перегляди

Окупанти обстріляли 24 населені пункти Херсонської області, завдавши ракетних ударів по Бериславському району. Пошкоджено критичну інфраструктуру, освітні заклади та житлові квартали, поранено 17 людей.

У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 24 населені пункти, завдавши у тому числі ракетних ударів по Бериславському району. Ворог поцілив у критичну інфраструктуру, освітні заклади та житлові квартали, поранено 17 людей, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Бургунка, Велика Олександрівка, Широка Балка, Станіслав, Антонівка, Нововоронцовка, Незламне, Томина Балка, Шляхове, Микільське, Токарівка, Велетенське, Кізомис, Качкарівка, Білозерка, Милове, Дар'ївка, Придніпровське, Садове, Берислав, Старосілля, Золота Балка, Первомайське та місто Херсон.

Як зазначив голова ОВА, також ворог скерував два ракетні удари по Бериславському району.

російські військові, за його даними, поцілили в об'єкти критичної інфрастуктури, освітні заклади; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 40 приватних будинків. Також окупанти пошкодили господарчу споруду, вантажівку гуманітарної допомоги та приватні автомобілі.

"Через російську агресію 17 людей дістали поранення", - зазначив Прокудін.

На Херсонщині ворог вдарив по критичній інфраструктурі та будинках, є загиблий і 12 поранених30.09.24, 10:45 • 21397 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
khersonska-oblastХерсонська область
beryslavБерислав
khersonХерсон

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