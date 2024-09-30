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На Херсонщині ворог вдарив по критичній інфраструктурі та будинках, є загиблий і 12 поранених

На Херсонщині ворог вдарив по критичній інфраструктурі та будинках, є загиблий і 12 поранених

Київ • УНН

 • 21397 перегляди

Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши критичну інфраструктуру та житлові будинки. Внаслідок атак загинула 1 людина, 12 отримали поранення.

У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 17 населених пунктів, поціливши у критичну інфраструктуру та житлові будинки, загинула 1 людина, 12 отримали поранення, повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Білозерка, Благовіщенське, Кізомис, Широка Балка, Станіслав, Токарівка, Інженерне, Микільське, Нововоронцовка, Михайлівка, Одрадокам'янка, Томарине, Зміївка, Веселе та місто Херсон.

російські військові, за його даними, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 18 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газогін, господарчу споруду, гараж, автобуси та приватні автомобілі.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 12 - дістали поранення", - повідомив Прокудін.

Над Україною збили 67 "шахедів" та ракету Х-59 під час нічної атаки рф30.09.24, 08:42 • 17972 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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