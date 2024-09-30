Над Україною збили 67 "шахедів" та ракету Х-59 під час нічної атаки рф

росія вночі атакувала Україну 73 дронами і 3 ракетами. Знищено 67 дронів типу "Shahed" та ракету Х-59, робота йшла над 11 областями, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

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У ніч на 30 вересня, як вказано, ворог завдав удару по Україні ракетами різних типів та ударними БпЛА. Усього радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 76-ти засобів повітряного нападу противника: однієї балістичної ракети "Іскандер-М" із окупованого Криму; однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл.; однієї протирадіолокаційної ракети Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря; 73 ударних БпЛА типу "Shahed" із районів Курськ, Єйськ, Орел – рф.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 67 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три – локаційно втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ. Один БпЛА залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота - повідомили у ПС ЗСУ.

Атака на Київ тривала понад 5 годин, попередньо у столиці без руйнувань та потерпілих