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Над Україною збили 67 "шахедів" та ракету Х-59 під час нічної атаки рф

Над Україною збили 67 "шахедів" та ракету Х-59 під час нічної атаки рф

Київ • УНН

 • 17972 перегляди

Уночі 30 вересня росія атакувала Україну 76 засобами повітряного нападу. ЗСУ знищили 67 дронів "Шахед" та ракету Х-59 над 11 областями, атака на Київ тривала понад 5 годин.

росія вночі атакувала Україну 73 дронами і 3 ракетами. Знищено 67 дронів типу "Shahed" та ракету Х-59, робота йшла над 11 областями, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

У ніч на 30 вересня, як вказано, ворог завдав удару по Україні ракетами різних типів та ударними БпЛА. Усього радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 76-ти засобів повітряного нападу противника: однієї балістичної ракети "Іскандер-М" із окупованого Криму; однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл.; однієї протирадіолокаційної ракети Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря; 73 ударних БпЛА типу "Shahed" із районів Курськ, Єйськ, Орел – рф.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 67 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три – локаційно втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ. Один БпЛА залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота

- повідомили у ПС ЗСУ.

Атака на Київ тривала понад 5 годин, попередньо у столиці без руйнувань та потерпілих30.09.24, 07:49 • 47762 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
zaporizka-oblastЗапорізька область
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
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