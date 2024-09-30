Атака на Київ тривала понад 5 годин, попередньо у столиці без руйнувань та потерпілих
Київ • УНН
Атака російських дронів "шахед" на Київ тривала понад 5 годин. За попередніми даними, всі ворожі БПЛА були знищені силами ППО, руйнувань та постраждалих у місті немає.
Атака на Київ тривала понад 5 годин, попередньо у столиці без руйнувань та потерпілих
Атака "Шахедів" на столицю тривала понад 5 годин, попередньо у Києві без руйнувань та потерпілих. Про це повідомляє Київської МВА, пише УНН.
Четверта повітряна атака на Київ! Як і під час останніх нападів, ворог знову застосував ударні БПЛА попередньо на кшталт "Shahed". На Київ баражуючі боєприпаси заходили вночі, хвилями і з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин,
Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили), додає він.
Попередньо, в місті - без руйнувань та потерпілих.