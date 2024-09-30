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Атака на Київ тривала понад 5 годин, попередньо у столиці без руйнувань та потерпілих

Атака на Київ тривала понад 5 годин, попередньо у столиці без руйнувань та потерпілих

Київ • УНН

 • 47762 перегляди

Атака російських дронів "шахед" на Київ тривала понад 5 годин. За попередніми даними, всі ворожі БПЛА були знищені силами ППО, руйнувань та постраждалих у місті немає.

Атака на Київ тривала понад 5 годин, попередньо у столиці без руйнувань та потерпілих

Атака "Шахедів" на столицю тривала понад 5 годин, попередньо у Києві без руйнувань та потерпілих. Про це повідомляє Київської МВА, пише УНН.

Четверта повітряна атака на Київ! Як і під час останніх нападів, ворог знову застосував ударні БПЛА попередньо на кшталт "Shahed". На Київ баражуючі боєприпаси заходили вночі, хвилями і з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин,

- написав очільник КОВА Сергій Попко.

Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили), додає він.

Попередньо, в місті - без руйнувань та потерпілих.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаКиїв
kyivska-miska-derzhavna-administratsiiaКиївська міська державна адміністрація
khesa-shakhed-136Шахед-136
serhii-popkoСергій Попко
kyivКиїв

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