Атака на Киев продолжалась более 5 часов, предварительно в столице без разрушений и пострадавших
Киев • УНН
Атака российских дронов «шахед» на Киев продолжалась более 5 часов. По предварительным данным, все вражеские БПЛА были уничтожены силами ПВО, разрушений и пострадавших в городе нет.
Атака на Киев продолжалась более 5 часов, предварительно в столице без разрушений и пострадавших
Атака "Шахедов" на столицу продолжалась более 5 часов, предварительно в Киеве без разрушений и пострадавших. Об этом сообщает Киевской МВА, пишет УНН.
Четвертая воздушная атака на Киев! Как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БПЛА предварительно вроде "Shahed". На Киев барражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и с разных направлений. Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов,
Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, которые угрожали Киеву, были обезврежены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы), добавляет он.
Предварительно, в городе - без разрушений и пострадавших.