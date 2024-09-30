Атака на Киев продолжалась более 5 часов, предварительно в столице без разрушений и пострадавших

Атака "Шахедов" на столицу продолжалась более 5 часов, предварительно в Киеве без разрушений и пострадавших. Об этом сообщает Киевской МВА, пишет УНН.

Четвертая воздушная атака на Киев! Как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БПЛА предварительно вроде "Shahed". На Киев барражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и с разных направлений. Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов, - написал глава КОВА Сергей Попко.

Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, которые угрожали Киеву, были обезврежены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы), добавляет он.

Предварительно, в городе - без разрушений и пострадавших.