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Атака на Киев продолжалась более 5 часов, предварительно в столице без разрушений и пострадавших

Атака на Киев продолжалась более 5 часов, предварительно в столице без разрушений и пострадавших

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 04:49  •  3838 просмотра

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Атака российских дронов «шахед» на Киев продолжалась более 5 часов. По предварительным данным, все вражеские БПЛА были уничтожены силами ПВО, разрушений и пострадавших в городе нет.

Атака на Киев продолжалась более 5 часов, предварительно в столице без разрушений и пострадавших

Атака "Шахедов" на столицу продолжалась более 5 часов, предварительно в Киеве без разрушений и пострадавших. Об этом сообщает Киевской МВА, пишет УНН.

Четвертая воздушная атака на Киев! Как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БПЛА предварительно вроде "Shahed". На Киев барражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и с разных направлений. Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов,

- написал глава КОВА Сергей Попко.

Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, которые угрожали Киеву, были обезврежены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы), добавляет он.

Предварительно, в городе - без разрушений и пострадавших.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаКиев
kievskaya-gorodskaya-gosudarstvennaya-administratsiyaКиевская городская государственная администрация
khesa-shakhed-136Шахед-136
serhii-popkoСергей Попко
kievКиев