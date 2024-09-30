Над Украиной сбили 67 "шахедов" и ракету Х-59 во время ночной атаки рф

россия ночью атаковала Украину 73 дронами и 3 ракетами. Уничтожено 67 дронов типа "Shahed" и ракету Х-59, работа шла над 11 областями, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

В ночь на 30 сентября, как указано, враг нанес удар по Украине ракетами различных типов и ударными БпЛА. Всего радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 76-ти средств воздушного нападения противника: одной баллистической ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма; одной управляемой авиационной ракеты Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Запорожской обл.; одной противорадиолокационной ракеты Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря; 73 ударных БпЛА типа "Shahed" из районов Курск, Ейск, Орел - рф.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты одна управляемая авиационная ракета Х-59/69 и 67 вражеских ударных БПЛА типа "Shahed" в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях. Один беспилотник полетел в направлении Беларуси, еще три - локально потеряно в северных регионах Украины в результате противодействия РЭБ. Один БПЛА остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа - сообщили в ВС ВСУ.

Атака на Киев продолжалась более 5 часов, предварительно в столице без разрушений и пострадавших