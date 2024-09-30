На Херсонщине враг ударил по критической инфраструктуре и домам, есть погибший и 12 раненых

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 17 населенных пунктов, попав в критическую инфраструктуру и жилые дома, погиб 1 человек, 12 получили ранения, сообщил в понедельник председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Белозерка, Благовещенское, Кизомыс, Широкая Балка, Станислав, Токаревка, Инженерное, Никольское, Нововоронцовка, Михайловка, Одрадокаменка, Томарино, Змиевка, Веселое и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в объект критической инфраструктуры, админздание; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 18 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственную постройку, гараж, автобусы и частные автомобили.

«Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 12 - получили ранения», - сообщил Прокудин.

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