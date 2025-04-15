Близько 17:00 16 жовтня російські війська атакували Білозерку на Херсонщині. Внаслідок обстрілу житлової забудови поранено двох жінок 59 та 60 років, одну з них госпіталізовано.
Ворожі війська обстріляли кілька населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, загинула одна людина, четверо поранені.
У Білозерці на Херсонщині через ворожий обстріл постраждав місцевий житель. 47-річного чоловіка госпіталізовано з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією і уламковим пораненням ноги.
Внаслідок нічного артилерійського обстрілу Білозерки на Херсонщині загинув чоловік 1995 року народження. Двоє людей отримали поранення та були госпіталізовані з вибуховими травмами та струсом мозку.
Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши критичну інфраструктуру та житлові будинки. Внаслідок атак загинула 1 людина, 12 отримали поранення.
рф завдала ударів по Херсону та області, поранивши вночі та вранці 5 мирних жителів. Атаки здійснювалися за допомогою авіації, артилерії та безпілотників, пошкоджено житлові будинки.
Окупанти обстріляли 23 населені пункти Херсонської області, пошкодивши житлові квартали та інфраструктуру. Внаслідок ворожих атак 13 людей отримали поранення, пошкоджено 19 будинків, газогони та автомобілі.
Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Херсонської області. Пошкоджено адмінбудівлі, банк, житлові будинки, газогін та транспорт. Внаслідок атак 1 людина загинула, 7 отримали поранення.
Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру. Внаслідок ворожих атак загинула 1 людина, ще 4 отримали поранення.
Російські війська обстріляли 15 населених пунктів Херсонської області. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та автомобілі, загинула одна людина, шестеро поранені.
Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Херсонської області. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та автомобілі. Внаслідок атак 6 людей отримали поранення.
У Херсонській області російські війська завдали ракетних і повітряних ударів по кількох населених пунктах, пошкодивши житлові квартали, будівлі та інфраструктуру, внаслідок чого двоє цивільних отримали поранення.
69-річний чоловік отримав осколкові поранення та перелом стегна внаслідок російського артилерійського обстрілу в Білозерці Херсонської області, а шестеро людей були поранені в результаті російського удару по Антонівці.
Російські війська обстріляли населені пункти Херсонської області, внаслідок чого 1 людина загинула, 3 отримали поранення, пошкоджено житлові будинки, школу, промисловий об'єкт, насосну станцію та газопровід.
Двоє людей, 74-річний чоловік та 64-річна жінка, отримали мінно-вибухові поранення внаслідок російського обстрілу села Білозерка Херсонської області 20 травня.
Російські війська обстріляли житлові квартали кількох населених пунктів Херсонської області, пошкодивши інфраструктуру, будівлі та приватну власність, внаслідок чого одна людина отримала поранення.
росіяни безуспішно намагалися штурмувати район Кринки з води на водних мотоциклах, але їхні спроби провести штурмову операцію з відкритої поверхні були зірвані.
Російські обстріли пошкодили критично важливу інфраструктуру в Херсоні, частково залишивши місто без електрики, а також влучили в житлові райони, в результаті чого одна людина загинула і ще троє отримали поранення.
17 населених пунктів у Херсонській області були обстріляні російською армією, що призвело до руйнування будівель та інфраструктури, а чоловік і жінка отримали поранення в результаті обстрілів.
51-річна жінка отримала поранення, коли російські війська обстріляли село Білозерка в Херсонській області, пошкодивши десяток будинків.
Російські війська обстріляли житлові квартали в Херсонській області, влучивши в навчальний заклад, дитячий садок та об'єкт критичної інфраструктури, але обійшлося без жертв.
У Херсонській області російські війська обстріляли житлові райони, у 14 населених пунктах області влучивши в об'єкти критичної інфраструктури та приватні будинки, внаслідок чого 1 людина загинула, ще 8 отримали поранення.
Росіяни обстріляли 21 населений пункт у Херсонській області, спричинивши жертви та пошкодження будівель, зокрема дитячого садка, найбільше постраждала Білозерка.
У Херсонській області російські війська обстріляли житлові квартали, пошкодивши багатоповерховий будинок, 6 приватних будинків, торговий центр, дитячий садок, сільськогосподарське підприємство та автомобілі, внаслідок чого 6 людей отримали поранення.
російські війська обстріляли селище Білозерки Херсонської області, поранивши 57-річного місцевого жителя, який перебував на власному городі.
71-річна жінка була поранена під час обстрілу російськими військами села Антонівка в Херсонській області.
58-річний чоловік був поранений, коли російські війська атакували вантажівку з безпілотником біля села Осокорівка в Херсонській області, а ще двоє цивільних отримали поранення в результаті російського обстрілу в Білозерці.
У Херсонській області російські війська обстріляли житлові квартали, пошкодивши багатоповерховий будинок, 14 приватних будинків, об'єкти критичної інфраструктури, адміністративну будівлю, автозаправну станцію, господарські будівлі, гараж, приватні автомобілі та газопроводи, внаслідок чого 1 людина загинула, ще 5 отримали поранення.
У Херсонській області російські війська обстріляли житлові квартали, пошкодивши 8 багатоповерхових будинків, 26 приватних будинків, навчальний заклад, дитячий садок, заклад культури, об'єкт критичної інфраструктури та газопровід, внаслідок чого 2 людей загинули та 6 отримали поранення.
Російські військові обстріляли 21 населений пункт у Херсонській області, поранивши одну людину та пошкодивши інфраструктуру.