На Херсонщині через атаки рф загинула людина, ще 8 травмовані, є влучання у критичну інфраструктуру

У Херсонській області російські війська обстріляли житлові райони, у 14 населених пунктах області влучивши в об'єкти критичної інфраструктури та приватні будинки, внаслідок чого 1 людина загинула, ще 8 отримали поранення.