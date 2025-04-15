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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24968 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Білозерка

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російські війська обстріляли Білозерку: поранено двох жінок

Близько 17:00 16 жовтня російські війська атакували Білозерку на Херсонщині. Внаслідок обстрілу житлової забудови поранено двох жінок 59 та 60 років, одну з них госпіталізовано.

Суспільство • 16 жовтня, 15:05 • 20321 перегляди

Херсонщина зазнає ударів: 1 загиблий, 4 поранених

Ворожі війська обстріляли кілька населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, загинула одна людина, четверо поранені.

Суспільство • 14 жовтня, 05:01 • 21997 перегляди

На Херсонщині внаслідок обстрілу рф поранено 47-річного чоловіка

У Білозерці на Херсонщині через ворожий обстріл постраждав місцевий житель. 47-річного чоловіка госпіталізовано з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією і уламковим пораненням ноги.

Війна • 13 жовтня, 12:54 • 25423 перегляди

На Херсонщині внаслідок нічної атаки рф загинула людина, є постраждалі

Внаслідок нічного артилерійського обстрілу Білозерки на Херсонщині загинув чоловік 1995 року народження. Двоє людей отримали поранення та були госпіталізовані з вибуховими травмами та струсом мозку.

Війна • 4 жовтня, 07:49 • 19244 перегляди

На Херсонщині ворог вдарив по критичній інфраструктурі та будинках, є загиблий і 12 поранених

Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши критичну інфраструктуру та житлові будинки. Внаслідок атак загинула 1 людина, 12 отримали поранення.

Війна • 30 вересня, 07:45 • 21490 перегляди

Армія рф від самого ранку атакує Херсон: є постраждалі

рф завдала ударів по Херсону та області, поранивши вночі та вранці 5 мирних жителів. Атаки здійснювалися за допомогою авіації, артилерії та безпілотників, пошкоджено житлові будинки.

Війна • 26 вересня, 08:32 • 19230 перегляди

На Херсонщині війська рф поцілили в житлові квартали: 13 поранених

Окупанти обстріляли 23 населені пункти Херсонської області, пошкодивши житлові квартали та інфраструктуру. Внаслідок ворожих атак 13 людей отримали поранення, пошкоджено 19 будинків, газогони та автомобілі.

Війна • 24 вересня, 07:17 • 20064 перегляди

На Херсонщині війська рф поцілили в банк, за добу є загиблий і 7 поранених

Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Херсонської області. Пошкоджено адмінбудівлі, банк, житлові будинки, газогін та транспорт. Внаслідок атак 1 людина загинула, 7 отримали поранення.

Війна • 23 вересня, 05:49 • 19616 перегляди

На Херсонщині через атаки рф за добу є загиблий і 4 поранених

Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру. Внаслідок ворожих атак загинула 1 людина, ще 4 отримали поранення.

Війна • 18 вересня, 05:38 • 18400 перегляди

Обстріли на Херсонщині: загинула одна людина, шестеро поранені

Російські війська обстріляли 15 населених пунктів Херсонської області. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та автомобілі, загинула одна людина, шестеро поранені.

Суспільство • 25 липня, 05:00 • 29708 перегляди

росіяни поцілили в агропідприємство, поранили 6 людей на Херсонщині

Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Херсонської області. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та автомобілі. Внаслідок атак 6 людей отримали поранення.

Війна • 18 липня, 05:35 • 31232 перегляди

Херсонський район зазнав ракетного удару рф, в області двоє поранених

У Херсонській області російські війська завдали ракетних і повітряних ударів по кількох населених пунктах, пошкодивши житлові квартали, будівлі та інфраструктуру, внаслідок чого двоє цивільних отримали поранення.

Війна • 8 липня, 05:25 • 27108 перегляди

На Херсонщині збільшилась кількість постраждалих через атаки РФ

69-річний чоловік отримав осколкові поранення та перелом стегна внаслідок російського артилерійського обстрілу в Білозерці Херсонської області, а шестеро людей були поранені в результаті російського удару по Антонівці.

Суспільство • 26 червня, 22:31 • 84572 перегляди

На Херсонщині вночі знищили 3 "шахеди", за добу є загиблий та 3 поранених

Російські війська обстріляли населені пункти Херсонської області, внаслідок чого 1 людина загинула, 3 отримали поранення, пошкоджено житлові будинки, школу, промисловий об'єкт, насосну станцію та газопровід.

Війна • 21 травня, 05:20 • 27190 перегляди

росіяни атакували Білозерку на Херсонщині: поранено двох людей

Двоє людей, 74-річний чоловік та 64-річна жінка, отримали мінно-вибухові поранення внаслідок російського обстрілу села Білозерка Херсонської області 20 травня.

Війна • 20 травня, 17:47 • 26161 перегляди

Російські удари пошкодили інфраструктуру на Херсонщині, є поранений

Російські війська обстріляли житлові квартали кількох населених пунктів Херсонської області, пошкодивши інфраструктуру, будівлі та приватну власність, внаслідок чого одна людина отримала поранення.

Війна • 9 травня, 05:59 • 23787 перегляди

Вчора для штурму Кринок росіяни використали гідроцикли, але їм це не допомогло – Плетенчук

росіяни безуспішно намагалися штурмувати район Кринки з води на водних мотоциклах, але їхні спроби провести штурмову операцію з відкритої поверхні були зірвані.

Війна • 8 травня, 12:58 • 62596 перегляди

Херсон частково залишився без світла після російських ударів по критичній інфраструктурі

Російські обстріли пошкодили критично важливу інфраструктуру в Херсоні, частково залишивши місто без електрики, а також влучили в житлові райони, в результаті чого одна людина загинула і ще троє отримали поранення.

Суспільство • 8 травня, 06:29 • 32100 перегляди

Загарбники атакують КАБами Херсонщину, багато руйнувань у низці населених пунктів – Прокудін

17 населених пунктів у Херсонській області були обстріляні російською армією, що призвело до руйнування будівель та інфраструктури, а чоловік і жінка отримали поранення в результаті обстрілів.

Війна • 7 травня, 11:12 • 24805 перегляди

росіяни вранці вдарили по Білозерці на Херсонщині: поранено жінку, є пошкодження

51-річна жінка отримала поранення, коли російські війська обстріляли село Білозерка в Херсонській області, пошкодивши десяток будинків.

Війна • 7 травня, 07:18 • 23685 перегляди

На Херсонщині росіяни поцілили у навчальний заклад, дитячий садок та об’єкт критичної інфраструктури

Російські війська обстріляли житлові квартали в Херсонській області, влучивши в навчальний заклад, дитячий садок та об'єкт критичної інфраструктури, але обійшлося без жертв.

Війна • 29 квітня, 05:12 • 27870 перегляди

На Херсонщині через атаки рф загинула людина, ще 8 травмовані, є влучання у критичну інфраструктуру

У Херсонській області російські війська обстріляли житлові райони, у 14 населених пунктах області влучивши в об'єкти критичної інфраструктури та приватні будинки, внаслідок чого 1 людина загинула, ще 8 отримали поранення.

Війна • 27 квітня, 07:09 • 41698 перегляди

За минулу добу росіяни обстріляли 21 населений пункт на Херсонщині: найбільше постраждала Білозерка

Росіяни обстріляли 21 населений пункт у Херсонській області, спричинивши жертви та пошкодження будівель, зокрема дитячого садка, найбільше постраждала Білозерка.

Війна • 26 квітня, 08:55 • 24006 перегляди

На Херсонщині росіяни поцілили про ТЦ та дитсадку, за добу 6 поранених - ОВА

У Херсонській області російські війська обстріляли житлові квартали, пошкодивши багатоповерховий будинок, 6 приватних будинків, торговий центр, дитячий садок, сільськогосподарське підприємство та автомобілі, внаслідок чого 6 людей отримали поранення.

Війна • 26 квітня, 05:48 • 18159 перегляди

російські війська обстріляли Херсонщину: одна людина отримала поранення

російські війська обстріляли селище Білозерки Херсонської області, поранивши 57-річного місцевого жителя, який перебував на власному городі.

Війна • 25 квітня, 12:12 • 20382 перегляди

Внаслідок обстрілу передмістя Херсона поранена 71-річна жінка

71-річна жінка була поранена під час обстрілу російськими військами села Антонівка в Херсонській області.

Війна • 25 квітня, 11:31 • 14357 перегляди

На Херсонщині росіяни скинули з дрона вибухівку на вантажівку, є постраждалий - ОВА

58-річний чоловік був поранений, коли російські війська атакували вантажівку з безпілотником біля села Осокорівка в Херсонській області, а ще двоє цивільних отримали поранення в результаті російського обстрілу в Білозерці.

Війна • 25 квітня, 09:52 • 23073 перегляди

На Херсонщині росіяни поцілили в критичну інфраструктуру, АЗС та газогони, є загиблий та 5 поранених - ОВА

У Херсонській області російські війська обстріляли житлові квартали, пошкодивши багатоповерховий будинок, 14 приватних будинків, об'єкти критичної інфраструктури, адміністративну будівлю, автозаправну станцію, господарські будівлі, гараж, приватні автомобілі та газопроводи, внаслідок чого 1 людина загинула, ще 5 отримали поранення.

Війна • 24 квітня, 05:28 • 88848 перегляди

На Херсонщині ворожі обстріли забрали життя 2 людей, 6 поранено, є влучання у критичну інфраструктуру - ОВА

У Херсонській області російські війська обстріляли житлові квартали, пошкодивши 8 багатоповерхових будинків, 26 приватних будинків, навчальний заклад, дитячий садок, заклад культури, об'єкт критичної інфраструктури та газопровід, внаслідок чого 2 людей загинули та 6 отримали поранення.

Війна • 23 квітня, 07:19 • 26112 перегляди

Окупанти обстріляли 21 населений пункт Херсонщини

Російські військові обстріляли 21 населений пункт у Херсонській області, поранивши одну людину та пошкодивши інфраструктуру.

Суспільство • 21 квітня, 06:01 • 33265 перегляди