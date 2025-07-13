За добу росіяни 24 рази обстріляли Донеччину: 3 загиблих, 7 поранених та десятки зруйнованих будинків

Унаслідок масованих обстрілів 13 липня на Донеччині загинули щонайменше троє людей, ще семеро дістали поранення. Найбільших руйнувань зазнали Слов’янськ, Лиманська громада, Покровськ та Добропілля. Евакуйовано 94 мешканці, з них 20 - діти.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 94 людини, у тому числі 20 дітей - ідеться у дописі.

Філашкін додав, що "поранено одну людину у Добропіллі. У Мирнограді 1 людина загинула і 1 поранена. У Покровську поранено 2 людини. У Білозерському загинула людина, зруйновано авто".

В Озерному Лиманської громади знищено 30 приватних будинків, ще 5 — у Зарічному. В Олександрівці пошкоджено крамницю і 2 автівки. У Слов'янську 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 7 будинків і 4 адмінбудівлі. В Андріївці пошкоджено лінію електропередач і вантажівку. У Костянтинівці пошкоджено 6 будинків і газогін - також повідомив він.

На фронті 186 бойових зіткнень, третина з них - на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту