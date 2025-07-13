За сутки россияне 24 раза обстреляли Донетчину: 3 погибших, 7 раненых и десятки разрушенных домов
Киев • УНН
13 июля Донецкая область подверглась 24 обстрелам, что привело к гибели трех и ранению семи человек. Среди пострадавших населенных пунктов — Славянск, Лиманская община, Покровск и Доброполье, где разрушены десятки домов.
В результате массированных обстрелов 13 июля в Донецкой области погибли по меньшей мере три человека, еще семеро получили ранения. Наибольшие разрушения получили Славянск, Лиманская община, Покровск и Доброполье. Эвакуировано 94 жителя, из них 20 - дети.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Всего за сутки россияне 24 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 94 человека, в том числе 20 детей
Филашкин добавил, что "ранен один человек в Доброполье. В Мирнограде 1 человек погиб и 1 ранен. В Покровске ранены 2 человека. В Белозерском погиб человек, разрушено авто".
В Озерном Лиманской общины уничтожено 30 частных домов, еще 5 — в Заречном. В Александровке повреждены магазин и 2 автомобиля. В Славянске 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 7 домов и 4 админздания. В Андреевке повреждены линия электропередач и грузовик. В Константиновке повреждены 6 домов и газопровод
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