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На фронте 186 боевых столкновений, треть из них - на Покровском направлении: Генштаб обновил карту

Киев • УНН

 • 558 просмотра

Генштаб сообщил о 186 боевых столкновениях за сутки, из которых 63 произошли на Покровском направлении. Враг нанес 75 авиаударов, сбросил 135 управляемых бомб и совершил 5535 обстрелов.

На фронте 186 боевых столкновений, треть из них - на Покровском направлении: Генштаб обновил карту

Покровское направление остается самым горячим. За сутки там зафиксировано 63 штурма врага. Всего за прошедшие сутки - 186 боевых столкновений. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба, пишет УНН.

Детали

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 75 авиаударов, в том числе сбросил 135 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5535 обстрелов, из них 80 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 3390 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Великий Бурлук, Перовское, Отрадное, Ольховатка Харьковской области; Владимировка, Родинское, Новоалександровка, Новопавловка, Суворово, Покровск Донецкой области; Январское, Великомихайловка Днепропетровской области; Полтавка, Гуляйполе, Приморское, Новоандреевка Запорожской области; Львово, Ольговка Херсонской области

- говорится в сообщении.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники и два артиллерийских средства российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 17 боестолкновений. Противник нанес восемь авиационных ударов, в общей сложности сбросил 15 управляемых авиационных бомб, и совершил 359 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении агрессор восемь раз штурмовал позиции наших защитников в районе Зеленого, Глубокого, Волчанска и в направлении Петро-Ивановки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Степная Новоселовка, Голубовка, Загрызово и в направлении Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 34 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Новый Мир, Карповка, Среднее, Глущенково, Колодези и в направлениях Шандриголово, Торского и Серебрянки.

На Северском направлении за прошедшие сутки враг совершил пять атак на позиции наших подразделений в районах Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения в сторону Предтечино, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка, Русин Яр, Яблоновка и в сторону Плещеевки, Катериновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономическое, Миролюбовка, Проминь, Новосергеевка, Удачное, Муравка, Новоукраинка, Дачное, Котлино, Орехово, Алексеевка, Малиновка, Лысовка, Шевченко и в направлениях Покровска, Сергеевки и Родинского.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 15 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Запорожье, Толстой, Поддубное, Комар, Воскресенка, Новополь, Новоселка и Зеленое Поле.

Вчера на Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили одну вражескую атаку в районе Каменского.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг шесть раз без успеха пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним

За сутки 11 июля российские войска потеряли 1070 солдат и 31 артиллерийскую систему. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.07.25 составляют 1032690 человек.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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