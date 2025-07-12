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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Втрати ворога: за добу укаїнські захисники знищили понад тисячу окупантів та 31 артсистему

Київ • УНН

 • 882 перегляди

За добу 11 липня російські війська втратили 1070 солдатів та 31 артилерійську систему. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.25 становлять 1032690 осіб.

Втрати ворога: за добу укаїнські захисники знищили понад тисячу окупантів та 31 артсистему

За добу 11 липня російські війська втратили на війні з Україною 1070 солдатів та 31 артсистему. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1032690 (+1070) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11013 (0)
      • бойових броньованих машин ‒ 22980 (+1)
        • артилерійських систем ‒ 30194 (+31)
          • РСЗВ ‒ 1437 (0)
            • засоби ППО ‒ 1193 (0)
              • літаків ‒ 421 (0)
                • гелікоптерів ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 45248 (+245)
                    • крилаті ракети ‒ 3459 (+14)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 54822 (+90)
                            • спеціальна техніка ‒ 3929 (0)

                              Дані уточнюються.

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                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна
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                              Gas TTF
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