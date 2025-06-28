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Сирський: ЗСУ потрібно підсилення та правильні управлінські рішення

Київ • УНН

 • 920 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив на потребі підсилення армії підготовленим особовим складом та своєчасних управлінських рішень. Це відбулося під час його робочої поїздки на Донеччину, де тривають бої на кількох напрямках.

Сирський: ЗСУ потрібно підсилення та правильні управлінські рішення

Збройним силам України потрібне підсилення підготовленим особовим складом та вчасні, правильні управлінські рішення. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє УНН.

Деталі

Він розповів, що провів день у робочій поїздці в підрозділи, що тримають оборону на Донеччині.

Наші бійці щоденно відбивають шалені атаки окупантів на Новопавлівському, Покровському, Краматорському, Торецькому напрямках. Продовжуються бої на новому напрямку – Добропільському. Противник рветься до Костянтинівки, але, крім численних втрат, нічого не добився

- написав Сирський.

Він наголосив на тому, що важливо утримати повну керованість військами, дієвість підрозділів у процесі втілення корпусної реформи, коли управління армійських корпусів приймають у секторах визначені комплекти військ.

"Заслухав звіти командирів на місцях – новостворений армійський корпус, механізовані бригади, штурмовики, морпіхи. Віддав необхідні розпорядження щодо забезпечення оборони та її кращої організації", - резюмував головком ЗСУ.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський указом №434/2025 від 27 червня змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. До складу увійшли Михайло Драпатий, Сергій Боєв та Геннадій Шаповалов.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Сирський Олександр Станіславович
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