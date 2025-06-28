Сирський: ЗСУ потрібно підсилення та правильні управлінські рішення
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив на потребі підсилення армії підготовленим особовим складом та своєчасних управлінських рішень. Це відбулося під час його робочої поїздки на Донеччину, де тривають бої на кількох напрямках.
Збройним силам України потрібне підсилення підготовленим особовим складом та вчасні, правильні управлінські рішення. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє УНН.
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Він розповів, що провів день у робочій поїздці в підрозділи, що тримають оборону на Донеччині.
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Він наголосив на тому, що важливо утримати повну керованість військами, дієвість підрозділів у процесі втілення корпусної реформи, коли управління армійських корпусів приймають у секторах визначені комплекти військ.
"Заслухав звіти командирів на місцях – новостворений армійський корпус, механізовані бригади, штурмовики, морпіхи. Віддав необхідні розпорядження щодо забезпечення оборони та її кращої організації", - резюмував головком ЗСУ.
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