Сирський: ЗСУ потрібно підсилення та правильні управлінські рішення

Збройним силам України потрібне підсилення підготовленим особовим складом та вчасні, правильні управлінські рішення. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє УНН.

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Він розповів, що провів день у робочій поїздці в підрозділи, що тримають оборону на Донеччині.

Наші бійці щоденно відбивають шалені атаки окупантів на Новопавлівському, Покровському, Краматорському, Торецькому напрямках. Продовжуються бої на новому напрямку – Добропільському. Противник рветься до Костянтинівки, але, крім численних втрат, нічого не добився - написав Сирський.

Він наголосив на тому, що важливо утримати повну керованість військами, дієвість підрозділів у процесі втілення корпусної реформи, коли управління армійських корпусів приймають у секторах визначені комплекти військ.

"Заслухав звіти командирів на місцях – новостворений армійський корпус, механізовані бригади, штурмовики, морпіхи. Віддав необхідні розпорядження щодо забезпечення оборони та її кращої організації", - резюмував головком ЗСУ.

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