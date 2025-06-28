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Сырский: ВСУ нужно усиление и правильные управленческие решения

Киев • УНН

 • 374 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул необходимость усиления армии подготовленным личным составом и своевременных управленческих решений. Это произошло во время его рабочей поездки в Донецкую область, где продолжаются бои на нескольких направлениях.

Сырский: ВСУ нужно усиление и правильные управленческие решения

Вооруженным силам Украины необходимо усиление подготовленным личным составом и своевременные, правильные управленческие решения. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает УНН.

Детали

Он рассказал, что провел день в рабочей поездке в подразделения, держащие оборону в Донецкой области.

Наши бойцы ежедневно отбивают безумные атаки оккупантов на Новопавловском, Покровском, Краматорском, Торецком направлениях. Продолжаются бои на новом направлении – Добропольском. Противник рвется к Константиновке, но, кроме многочисленных потерь, ничего не добился

- написал Сырский.

Он подчеркнул важность сохранения полной управляемости войсками, действенности подразделений в процессе реализации корпусной реформы, когда управление армейских корпусов принимает в секторах определенные комплекты войск.

"Заслушал отчёты командиров на местах – новосозданный армейский корпус, механизированные бригады, штурмовики, морпехи. Отдал необходимые распоряжения по обеспечению обороны и её лучшей организации", - резюмировал главком ВСУ.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский указом №434/2025 от 27 июня изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. В состав вошли Михаил Драпатый, Сергей Боев и Геннадий Шаповалов.

Путин заявил, что Россия стремится завершить войну на своих условиях27.06.25, 20:03 • 2654 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Александр Сырский
Украина
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