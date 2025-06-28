Сырский: ВСУ нужно усиление и правильные управленческие решения

Вооруженным силам Украины необходимо усиление подготовленным личным составом и своевременные, правильные управленческие решения. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает УНН.

Детали

Он рассказал, что провел день в рабочей поездке в подразделения, держащие оборону в Донецкой области.

Наши бойцы ежедневно отбивают безумные атаки оккупантов на Новопавловском, Покровском, Краматорском, Торецком направлениях. Продолжаются бои на новом направлении – Добропольском. Противник рвется к Константиновке, но, кроме многочисленных потерь, ничего не добился - написал Сырский.

Он подчеркнул важность сохранения полной управляемости войсками, действенности подразделений в процессе реализации корпусной реформы, когда управление армейских корпусов принимает в секторах определенные комплекты войск.

"Заслушал отчёты командиров на местах – новосозданный армейский корпус, механизированные бригады, штурмовики, морпехи. Отдал необходимые распоряжения по обеспечению обороны и её лучшей организации", - резюмировал главком ВСУ.

Напомним

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