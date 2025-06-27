Путин заявил, что Россия стремится завершить войну на своих условиях

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия хочет завершить так называемую «специальную военную операцию» с выгодным для себя результатом.

Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

РФ хочет завершить СВО с нужным для себя результатом - заявил Путин.

Заявление было сделано по итогам заседания Высшего евразийского экономического совета.

Также глава кремля сообщил, что РФ «готова провести третий раунд переговоров с украинской стороной в Стамбуле».

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин хотел бы выйти из войны, это для него большая проблема. Трамп добавил, что Путин звонил ему на днях и предлагал помощь с Ираном. На что Трамп предложил Путину «помочь с Россией».