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Financial Times
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Путин заявил, что Россия стремится завершить войну на своих условиях

Киев • УНН

 • 548 просмотра

Россия якобы стремится завершить войну против Украины. Но – на «выгодных» для РФ «условиях». О готовности к третьему раунду переговоров в Стамбуле также было заявлено. Всё это сообщил президент РФ Владимир Путин во время заседания Евразийского экономического совета.

Путин заявил, что Россия стремится завершить войну на своих условиях

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия хочет завершить так называемую «специальную военную операцию» с выгодным для себя результатом.

Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

РФ хочет завершить СВО с нужным для себя результатом

- заявил Путин.

Заявление было сделано по итогам заседания Высшего евразийского экономического совета.

Также глава кремля сообщил, что РФ «готова провести третий раунд переговоров с украинской стороной в Стамбуле».

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин хотел бы выйти из войны, это для него большая проблема. Трамп добавил, что Путин звонил ему на днях и предлагал помощь с Ираном. На что Трамп предложил Путину «помочь с Россией».

Алена Уткина

Алена Уткина

политика
Дональд Трамп
Стамбул
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