путін заявив, що росія прагне завершити війну на своїх умовах
Київ • УНН
росія буцімто прагне завершити війну проти України. Але - на "вигідних" для рф "умовах". Про готовність до третього раунду переговорів у Стамбулі також було заявлено. Все це повідомив президент рф володимир путін під час засідання євразійської економічної ради.
президент рф володимир путін заявив, що росія хоче завершити так звану "спеціальну військову операцію" з вигідним для себе результатом.
Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.
рф хоче завершити СВО з потрібним для себе результатом
Заяву було зроблено за підсумками засідання вищої євразійської економічної ради.
Також очільник кремля повідомив, що рф "готова провести третій раунд переговорів із українською стороною у Стамбулі".
Доповнення
Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін хотів би вийти з війни, це для нього велика проблема. Трамп додав, що путін дзвонив йому днями й пропонував допомогу з Іраном. На що Трамп запропонував путіну "допомогти із росією".