президент рф володимир путін заявив, що росія хоче завершити так звану "спеціальну військову операцію" з вигідним для себе результатом.

Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.

рф хоче завершити СВО з потрібним для себе результатом - заявив путін.

Заяву було зроблено за підсумками засідання вищої євразійської економічної ради.

Також очільник кремля повідомив, що рф "готова провести третій раунд переговорів із українською стороною у Стамбулі".

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін хотів би вийти з війни, це для нього велика проблема. Трамп додав, що путін дзвонив йому днями й пропонував допомогу з Іраном. На що Трамп запропонував путіну "допомогти із росією".