Зеленський змінив склад Ставки: хто увійшов 28 червня 2025
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський указом №434/2025 від 27 червня змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. До складу увійшли Михайло Драпатий, Сергій Боєв та Геннадій Шаповалов.
Президент України Володимир Зеленський вніс зміни у склад Ставки Верховного Головнокомандувача, пише УНН з посиланням на указ №434/2025 від 27 червня.
Деталі
Указом затверджується у персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача Михайло Драпатий як Командувач об'єднаних сил ЗСУ.
Зеленський також увів до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача першого заступника міністра оборони України Сергія Боєва та командувача Сухопутних військ ЗСУ Геннадія Шаповалова.
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Михайло Драпатий став командувачем Об'єднаних сил03.06.25, 21:10 • 45053 перегляди