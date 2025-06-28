Зеленський змінив склад Ставки: хто увійшов 28 червня 2025

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни у склад Ставки Верховного Головнокомандувача, пише УНН з посиланням на указ №434/2025 від 27 червня.

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Указом затверджується у персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача Михайло Драпатий як Командувач об'єднаних сил ЗСУ.

Зеленський також увів до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача першого заступника міністра оборони України Сергія Боєва та командувача Сухопутних військ ЗСУ Геннадія Шаповалова.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Михайло Драпатий став командувачем Об'єднаних сил