Зеленский изменил состав Ставки: кто вошел 28 июня 2025
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский указом №434/2025 от 27 июня изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. В состав вошли Михаил Драпатый, Сергей Боев и Геннадий Шаповалов.
Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки Верховного Главнокомандующего, пишет УНН со ссылкой на указ №434/2025 от 27 июня.
Детали
Указом утверждается в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего Михаил Драпатый как Командующий объединенных сил ВСУ.
Зеленский также ввел в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего первого заместителя министра обороны Украины Сергея Боева и командующего Сухопутными войсками ВСУ Геннадия Шаповалова.
Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.
Михаил Драпатый стал командующим Объединенными силами03.06.25, 21:10 • 45053 просмотра