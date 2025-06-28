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Зеленский изменил состав Ставки: кто вошел 28 июня 2025

Киев • УНН

 • 280 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский указом №434/2025 от 27 июня изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. В состав вошли Михаил Драпатый, Сергей Боев и Геннадий Шаповалов.

Зеленский изменил состав Ставки: кто вошел

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки Верховного Главнокомандующего, пишет УНН со ссылкой на указ №434/2025 от 27 июня.

Детали

Указом утверждается в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего Михаил Драпатый как Командующий объединенных сил ВСУ.

Зеленский также ввел в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего первого заместителя министра обороны Украины Сергея Боева и командующего Сухопутными войсками ВСУ Геннадия Шаповалова.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Михаил Драпатый стал командующим Объединенными силами03.06.25, 21:10 • 45053 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Владимир Зеленский
Украина
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