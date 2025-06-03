Михаил Драпатый стал командующим Объединенными силами
Киев • УНН
Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого командующим Объединенными силами.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого командующим Объединенными силами, передает УНН.
Детали
Президент Украины уволил Михаила Драпатого с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ и назначил его командующим Объединенными силами. Также командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский был назначен заместителем командующего Оперативного командования "Восток", а на его место был назначен Роберт Бровди на позывной "Мадьяр".
"Провел сегодня детальное совещание с нашими военными - Александр Сырский, Андрей Гнатов, Михаил Драпатый и министр обороны Рустем Умеров. Михаил Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединенными силами, чтобы мог заниматься фронтом. Фронтом на 100%. Что касается системы Сухопутных войск, особенно таких задач как тренировка, подготовка, и изменения в ТЦК… все, что с этим связана, то этим будет заниматься другой человек. Сегодня же согласовали назначение Олега Апостола командующим ДШВ, Роберта Бровди командующим Сил беспилотных систем. Это тоже больше сосредоточение на боевых вопросах", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что успешный опыт лучших бригад должен быть масштабирован во всей армии.
"Вадим Сухаревский назначен заместителем командующего Оперативного командования "Восток". Первоочередная задача для него - модернизация этого командования. Игорь Скибюк назначен заместителем начальника Генштаба", - добавил Зеленский.
Дополнение
Драпатый сообщал, что остается на своей должности, несмотря на удар по полигону под Днепром.