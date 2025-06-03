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Нью-Йорк Таймс

Михаил Драпатый стал командующим Объединенными силами

Киев • УНН

 • 12924 просмотра

Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого командующим Объединенными силами.

Михаил Драпатый стал командующим Объединенными силами

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого командующим Объединенными силами, передает УНН.

Детали

Президент Украины уволил Михаила Драпатого с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ и назначил его командующим Объединенными силами. Также командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский был назначен заместителем командующего Оперативного командования "Восток", а на его место был назначен Роберт Бровди на позывной "Мадьяр". 

"Провел сегодня детальное совещание с нашими военными - Александр Сырский, Андрей Гнатов, Михаил Драпатый и министр обороны Рустем Умеров. Михаил Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединенными силами, чтобы мог заниматься фронтом. Фронтом на 100%. Что касается системы Сухопутных войск, особенно таких задач как тренировка, подготовка, и изменения в ТЦК… все, что с этим связана, то этим будет заниматься другой человек. Сегодня же согласовали назначение Олега Апостола командующим ДШВ, Роберта Бровди командующим Сил беспилотных систем. Это тоже больше сосредоточение на боевых вопросах", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что успешный опыт лучших бригад должен быть масштабирован во всей армии.

"Вадим Сухаревский назначен заместителем командующего Оперативного командования "Восток". Первоочередная задача для него - модернизация этого командования. Игорь Скибюк назначен заместителем начальника Генштаба", - добавил Зеленский.

Дополнение

Драпатый сообщал, что остается на своей должности, несмотря на удар по полигону под Днепром.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Владимир Зеленский
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