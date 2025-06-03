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Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"
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Михайло Драпатий став командувачем Об'єднаних сил

Київ • УНН

 • 15335 перегляди

Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого командувачем Об'єднаних сил.

Михайло Драпатий став командувачем Об'єднаних сил

Президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого командувачем Об'єднаних сил, передає УНН.

Деталі

Президент України звільнив Михайла Драпатого з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ та призначив його командувачем Об’єднаних сил. Також командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський був призначений заступником командувача Оперативного командування "Схід", а на його місце було призначено Роберта Бровді на позивний "Мадяр". 

"Провів сьогодні детальну нараду з нашими військовими - Олександр Сирський, Андрій Гнатов, Михайло Драпатий та міністр оборони Рустем Умєров. Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений командувачем Об’єднаних сил, щоб міг займатися фронтом. Фронтом на 100%. Що стосується системи Сухопутних військ, особливо таких завдань як тренування, підготовка, і зміни в ТЦК… все, що з цим пов'язана, то цим буде займатися інша людина. Сьогодні ж погодили призначення Олега Апостола командувачем ДШВ, Роберта Бровді командувача Сил безпілотних систем. Це теж більше зосередження на бойових питаннях", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що успішний досвід найкращих бригад має бути масштабований в усій армії.

"Вадим Сухаревський призначений заступником командувача Оперативного командування "Схід". Першочергова задача для нього - модернізація цього командування. Ігор Скибюк призначений заступником начальника Генштабу", - додав Зеленський.

Доповнення

Драпатий повідомляв, що залишається на своїй посаді, попри удар по полігону під Дніпром.

Павло Башинський

Павло Башинський

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