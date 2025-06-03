Михайло Драпатий став командувачем Об'єднаних сил
Київ • УНН
Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого командувачем Об'єднаних сил.
Президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого командувачем Об'єднаних сил, передає УНН.
Деталі
Президент України звільнив Михайла Драпатого з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ та призначив його командувачем Об’єднаних сил. Також командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський був призначений заступником командувача Оперативного командування "Схід", а на його місце було призначено Роберта Бровді на позивний "Мадяр".
"Провів сьогодні детальну нараду з нашими військовими - Олександр Сирський, Андрій Гнатов, Михайло Драпатий та міністр оборони Рустем Умєров. Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений командувачем Об’єднаних сил, щоб міг займатися фронтом. Фронтом на 100%. Що стосується системи Сухопутних військ, особливо таких завдань як тренування, підготовка, і зміни в ТЦК… все, що з цим пов'язана, то цим буде займатися інша людина. Сьогодні ж погодили призначення Олега Апостола командувачем ДШВ, Роберта Бровді командувача Сил безпілотних систем. Це теж більше зосередження на бойових питаннях", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що успішний досвід найкращих бригад має бути масштабований в усій армії.
"Вадим Сухаревський призначений заступником командувача Оперативного командування "Схід". Першочергова задача для нього - модернізація цього командування. Ігор Скибюк призначений заступником начальника Генштабу", - додав Зеленський.
Доповнення
Драпатий повідомляв, що залишається на своїй посаді, попри удар по полігону під Дніпром.