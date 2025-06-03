Михайло Драпатий залишається командувачем Сухопутних військ ЗСУ

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий залишається на своїй посаді, попри удар по полігону під Дніпром. Про це він написав у Telegram, передає УНН.

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Драпатий провів розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Він доповів все, що відомо про трагедію на полігоні.

Пояснив Главі держави причини свого рішення. Президент почув, підтримав і запропонував зосередитись на головному — війні, фронті, перемозі. Я вдячний Верховному Головнокомандувачу за довіру, за єдине розуміння відповідальності й бачення змін, яких потребує наша армія