Михайло Драпатий залишається командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Київ • УНН
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий залишається на своїй посаді, попри нещодавній удар по полігону під Дніпром.
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий залишається на своїй посаді, попри удар по полігону під Дніпром. Про це він написав у Telegram, передає УНН.
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Драпатий провів розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Він доповів все, що відомо про трагедію на полігоні.
Пояснив Главі держави причини свого рішення. Президент почув, підтримав і запропонував зосередитись на головному — війні, фронті, перемозі. Я вдячний Верховному Головнокомандувачу за довіру, за єдине розуміння відповідальності й бачення змін, яких потребує наша армія
Він додав: треба міняти культуру ставлення командирів до своїх бійців, до виконання обовʼязків, до цінності кожного життя українського воїна, який взяв зброю, щоб захистити Україну.
Нагадаємо
Пресслужба Сухопутних військ повідомляла, що 1 червня ворог завдав ракетного удару по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ. Загинуло 12 військових, понад 60 отримали поранення, триває розслідування.
На тілі цього Михайло Драпатий заявив про відставку з посади командувача СВ ЗСУ.