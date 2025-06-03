Михаил Драпатый остается командующим Сухопутных войск ВСУ
Киев • УНН
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый остается на своей должности, несмотря на недавний удар по полигону под Днепром.
Командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый остается на своей должности, несмотря на удар по полигону под Днепром. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.
Детали
Драпатый провел разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Он доложил все, что известно о трагедии на полигоне.
Объяснил Главе государства причины своего решения. Президент услышал, поддержал и предложил сосредоточиться на главном - войне, фронте, победе. Я благодарен Верховному Главнокомандующему за доверие, за единое понимание ответственности и видение изменений, в которых нуждается наша армия
Он добавил: нужно менять культуру отношения командиров к своим бойцам, к выполнению обязанностей, к ценности каждой жизни украинского воина, который взял оружие, чтобы защитить Украину.
Напомним
Пресс-служба Сухопутных войск сообщала, что 1 июня враг нанес ракетный удар по расположению учебного подразделения Сухопутных войск. Погибли 12 военных, более 60 получили ранения, продолжается расследование.
На теле этого Михаил Драпатый заявил об отставке с должности командующего СВ ВСУ.