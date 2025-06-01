Ракетний удар по розташуванню навчального підрозділу ЗСУ: 12 загиблих і понад 60 поранених
Київ • УНН
1 червня ворог завдав ракетного удару по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ. Загинуло 12 військових, понад 60 отримали поранення, триває розслідування.
Постраждалим надається вся необхідна кваліфікована медична допомога. Пресслужба Сухопутних військ також нагадує, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося, передає УНН.
Деталі
У неділю, 1 червня, загарбники завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України. Повідомлялось, що є загиблі та поранені військовослужбовці.
Станом на 12:50 було відомо про:
12 загиблих і понад 60 поранених.
У пресслужбі Сухопутних військ СУ нагадали:
"Жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Постраждалим надається вся необхідна кваліфікована медична допомога".
Було оголошено, що для з'ясування всіх обставин та причин втрат особового складу у Командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України створено комісію та призначено службове розслідування.
Командування та особовий склад оперативного командування "Схід" також надаватимуть повне сприяння роботі правоохоронних органів.
Нагадаємо
УНН передавав, 1 червня російські загарбники завдали ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ. Є загиблі та поранені військовослужбовці, проводиться розслідування.