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Ракетний удар по розташуванню навчального підрозділу ЗСУ: 12 загиблих і понад 60 поранених

Київ • УНН

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1 червня ворог завдав ракетного удару по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ. Загинуло 12 військових, понад 60 отримали поранення, триває розслідування.

Ракетний удар по розташуванню навчального підрозділу ЗСУ: 12 загиблих і понад 60 поранених

Постраждалим надається вся необхідна кваліфікована медична допомога. Пресслужба Сухопутних військ також нагадує, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося, передає УНН.

Деталі 

У неділю, 1 червня, загарбники завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України. Повідомлялось, що є загиблі та поранені військовослужбовці.

Станом на 12:50 було відомо про:

12 загиблих і понад 60 поранених.

- інформує пресслужба Сухопутних військ.

У пресслужбі Сухопутних військ СУ нагадали:

"Жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Постраждалим надається вся необхідна кваліфікована медична допомога".

Було оголошено, що для з'ясування всіх обставин та причин втрат особового складу у Командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України створено комісію та призначено службове розслідування.

 Командування та особовий склад оперативного командування "Схід" також надаватимуть повне сприяння роботі правоохоронних органів.

Нагадаємо 

УНН передавав, 1 червня російські загарбники завдали ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ. Є загиблі та поранені військовослужбовці, проводиться розслідування.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Війна
Сухопутні війська України
Збройні сили України
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