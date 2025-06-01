Загарбники вдарили по навчальному підрозділу Сухопутних військ України: є загиблі та поранені військовослужбовці

Більшість особового складу перебувала в укриттях на момент російського удару. Однак, наразі пресслужба Сухопутних військ повідомляє про загибель та поранення військовослужбовців. З'ясовуться всі обставини та причини втрат, вживаються додаткові заходи безпеки. Передає УНН із посиланням на Сухопутні війська України ЗСУ.

1 червня ворог завдав ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України. На жаль, є загиблі та поранені військовослужбовці.

Вказується, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося.

Наразі відомо про наступні дії:

У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності.