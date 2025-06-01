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Загарбники вдарили по навчальному підрозділу Сухопутних військ України: є загиблі та поранені військовослужбовці

Київ • УНН

 • 1334 перегляди

1 червня ворог завдав ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ. Є загиблі та поранені військовослужбовці, проводиться розслідування.

Загарбники вдарили по навчальному підрозділу Сухопутних військ України: є загиблі та поранені військовослужбовці

Більшість особового складу перебувала в укриттях на момент російського удару. Однак, наразі пресслужба Сухопутних військ повідомляє про загибель та поранення військовослужбовців. З'ясовуться всі обставини та причини втрат, вживаються додаткові заходи безпеки. Передає УНН із посиланням на Сухопутні війська України ЗСУ.

Деталі

1 червня ворог завдав ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України. На жаль, є загиблі та поранені військовослужбовці.

- інформує військове відомство. 

Вказується, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. 

Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях.

Наразі відомо про наступні дії:

  • постраждалим надається вся необхідна кваліфікована медична допомога;
    • також, - для з'ясування всіх обставин - створено комісію та призначено службове розслідування;
      • Командування та особовий склад оперативного командування "Схід" також надаватимуть повне сприяння роботі правоохоронних органів.

        У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності.

        - інформують Сухопутні війська.

        Нагадаємо

        Російські війська активізували штурми на Сумщині, використовуючи малі групи піхоти та дрони для прориву оборони. Ворог намагається розширити територію для атак вглиб України.

        Ігор Тележніков

        Ігор Тележніков

        Війна
        Сумська область
        Збройні сили України
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