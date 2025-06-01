Захватчики ударили по учебному подразделению Сухопутных войск Украины: есть погибшие и раненые военнослужащие

Большинство личного состава находилось в укрытиях на момент российского удара. Однако, сейчас пресс-служба Сухопутных войск сообщает о гибели и ранении военнослужащих. Выясняются все обстоятельства и причины потерь, принимаются дополнительные меры безопасности. Передает УНН со ссылкой на Сухопутные войска Украины ВСУ.

Детали

1 июня враг нанес ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины. К сожалению, есть погибшие и раненые военнослужащие. - информирует военное ведомство.

Указывается, что никаких построений или массовых собраний личного состава не проводилось.

После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях.

Сейчас известно о следующих действиях:

пострадавшим предоставляется вся необходимая квалифицированная медицинская помощь;

также, - для выяснения всех обстоятельств - создана комиссия и назначено служебное расследование;

Командование и личный состав оперативного командования "Восток" также будут оказывать полное содействие работе правоохранительных органов.

В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к строгой ответственности. - информируют Сухопутные войска.

Напомним

Российские войска активизировали штурмы на Сумщине, используя малые группы пехоты и дроны для прорыва обороны. Враг пытается расширить территорию для атак вглубь Украины.